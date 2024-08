[Sorties Comics] Vendredi 30 Aout

Urban Comics



À nouveau en monochrome, l'icône exubérante Harley Quinn est de retour dans une anthologie de 18 histoires courtes et acidulées. Parce qu'elle n'a jamais vu le monde uniquement en noir et blanc, l'anti-héroïne la plus turbulente de Gotham évoluent donc dans une palette noire, blanche et rouge. Les légendes Chip ZDARSKY et Kevin MAGUIRE font équipe pour envoyer Harley et Ivy au coeur de la Forteresse de la Solitude, tandis que Leah WILLIAMS et Natacha BUSTOS révèlent le passé adolescent d'Harley, gymnaste de haut vol animée par un désir de vengeance. L'acteur Paul SCHEER se joint, de son côté, au coscénariste Nick GIOVANNETTI et à l'artiste Tom REILLY pour fomenter avec les anciens acolytes du Joker, Harley et Gaggy Gagsworthy, le casse du siècle.

Contenu vo : Contenu : #1-6

