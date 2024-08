Dan Mora et Tom Taylor chez Album Comics !

C'est devenu une tradition désormais, la librairie Album Comics et le réseau Momie vous propose chaque année un programme de dédicaces et d'évènements autour de la rentrée, en septembre/octobre. Et c'est à nouveau une programmation très fournie et alléchante, avec en tête de fil deux artistes de renom : le dessinateur Dan Mora (World's Finest, Absolute Power, One & Future) et le scénariste Tom Taylor (Nightwing, DCeased, Injustice). Après Jim Lee, Daniel Warren Johnson et Bill Sienkiewicz (entre autres !) en début d'année, Album Comics continue sur sa lancée assez folle.

Voici le programme complet de la rentrée des comics, qui aura lieu du 29 août au 11 octobre. Il reste encore des places pour toutes les dédicaces, à réserver obligatoirement en ligne sur albumcomics.com.

Jeudi 29 août

Dédicace exclusive à Album Comics de Blake Northcott, scénariste canadienne (Catwoman, Vampirella, Arena Mode, Evanescence, North Valley Grimoire, etc...).

Vendredi 20 septembre

Rencontre réservée aux Clients Privilèges avec Dan Mora et Tom Taylor à Album Comics (tirage au sort parmi les inscrits le 14 septembre).

Samedi 21 Septembre

Batman Day 2024 !

Évènement spécial aux magasins Album Comics et Momie Lyon au cours duquel vous pourrez repartir avec des cadeaux !

Dimanche 22 Septembre

Pour la première fois en France !

Dédicace exclusive à Album Comics de Dan Mora.

Dimanche 22 Septembre

Dédicace à Album Comics de Tom Taylor.

Mardi 24 Septembre

Dédicace de Tom Taylor à Momie Comics Lyon.

Jeudi 26 Septembre

Dédicace de Robert Cullen à Album Comics, à l'occasion de la sortie de Ligne de Fuite aux éditions Blueman.

Samedi 28 septembre

La "Nuit Cinéma & Comics" avec Watchmen, Sin City, V pour Vendetta, Logan à l’Institut Lumière en partenariat avec Momie.

Dimanche 29 septembre

Dédicace à Album Comics de Crom, à l'occasion de la sortie du tome 2 de Birdking aux Les Humanoïdes Associés.

Jeudi 10 Octobre

Dédicace à Album Comics de Gabriel Rodriguez, à l'occasion de la sortie du Gouffre des Résurrections aux Humanoïdes Associés.

Vendredi 11 Octobre

Dédicace à Album Comics de l'artiste français Aleksi Briclot, à l'occasion de la sortie de Multiverse chez Huginn & Muninn.

