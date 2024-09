Replay du Twitch du Jeudi 29 août

Kraven, Spider-man, House of the Dragon et bien plus

Bonjour à tous,

Le replay de notre dernier live est disponible durant quelques jours. Pour les intéressés, c'est par ici.

Du début à 3m18s : Introduction/Sommaire

De 3m18s à 35m : Nos dernières lectures

De 35m03s à 1h36m30s : Notre avis sur la saison 2 de House of the Dragon

De 1h36m30s à 1h54m50s : Que nous dit le trailer de Kraven le chasseur ?

De 1h54m50s à 2h46m15s : Quel est le meilleur Spider-Man au cinéma ?

- - -

Qui dit jeudi, dit live Twitch ! Aussi, ce jeudi, nous allons vous présenter nos dernières lectures. L'occasion pour nous de parler comics mais également manga. Ensuite, nous nous écarterons des comics pour partager notre avis sur la saison 2 de House of the Dragon. Enfin, les deux dernières parties seront liées à Spider-man. Tout d'abord, nous allons étudier le trailer de Kraven, le chasseur et enfin, nous allons tenter de répondre à une question on ne peut plus simple : quel est le meilleur Spider-Man au cinéma ?

Voici le résumé :

Jeudi 29 août 20h-22h :

- Nos dernières lectures

- Notre avis sur la saison 2 de House of the Dragon

- Etude du trailer de Kraven, le chasseur

- Quel est le meilleur Spider-Man au cinéma ?

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur. Pour les intéressés, voici la chaine : https://www.twitch.tv/secteur_2814.

Je vous dis à jeudi, bonne journée à tous !