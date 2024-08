Les nouveaux titres DC All-In de novembre 2024

La nouvelle initiative DC All-In va se poursuivre en novembre avec de nouvelles séries et mini-séries qui mettent en avant des personnages qui n’ont pas eu leurs propres titres depuis un moment.

- The Question: All Along the Watchtower par Alex Segura (Spider-Society) et Cian Tormey (Superman: Son of Kal-El ).

On y retrouve La Question version Rene Montanya qui après avoir délaissé son boulot à Gotham est recruté par la trinité. Pas pour rejoindre l’équipe, mais pour enquêter sur la trace d’un tueur dans la nouvelle Watchtower de la Justice League. L’auteur dit s’être inspiré de récits de Sherlock Holmes et d’Agatha Christie pour écrire son histoire et Rene Montanya sera accompagné par une équipe de soutien pour son enquête.

Annoncé comme une mini-série en 6 numéros, l’auteur précise de son côté que le titre est une série régulière.

- Batgirl par Tate Bombal (House of Slaughter) et Takeshi Miyazawa (Ms. Marvel).

Nouvelle série Batgirl consacrée à sa deuxième incarnation, Cassandra Cain, où suite à une attaque d’un groupe d’assassins, sa mère Lady Shiva est forcée de l’aider et elles vont devoir travailler ensemble pour survivre.

- Black Lightning par Brandon Thomas (Excellence, Aquamen) et Fico Ossio (Mister Miracle: The Source of Freedom).

Une mini-série en 5 épisodes qui suite aux évènements d’Absolute Power, la Justice League charge Black Lightning de mener une initiative pour aider les nouveaux métahumains avant qu’ils ne puissent se blesser ou blesser les autres. Mais tout va changer quand c’est sa fille Anissa Pierce qui vient demander son aide. Avec les nouveaux pouvoirs de sa fille et les nouveaux Masters of Disasters qui menacent la coexistence entre les humains et les métas, Black Lightning et sa famille seront en premiers ligne d’une guerre culturelle en plein Métropolis.

En attendant la sortie des premiers numéros en novembre, vous pouvez consulter les variants covers ci-dessous :