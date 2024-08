D23 : Les infos Marvel qu'il ne fallait pas manquer !

Marvel, après la Comic Con de San Diego il y a 3 semaines, dévoile l’autre partie de son futur programme à la D23, une série de panel et de conférences autour du catalogue Disney (Marvel, Pixar, Star Wars…).

L’occasion d’avoir quelques infos et images sur les films et séries qui n’étaient pas présents à la SDCC.

Si riche en informations, l’évènement n’a quasiment pas publié ses annonces sur internet, donc les images et autres teasers mentionnées dans cet article proviennent de sources non officielles. C’est pour cela que je n’illustrerai pas avec des fuites, même si ces dernières sont facilement trouvables, et que Marvel ne les enlève pas tous.



Thunderbolts* : Un premier trailer qui se concentre sur Yelena et qui dévoile un peu plus sur l’équipe composée d'individus à la moralité nuancée. Nouveau look pour tout le monde, US Agent, Red Guardian, Ghost, Taskmaster... On nous dévoile un mystérieux logo en S, ainsi qu’un homme dénommé Bob, et pour ceux qui ont suivi le développement du film ou si vous connaissez les comics, vous avez peut-être deviné de qui il s’agissait.

Si la faible qualité de la bande-annonce rend tout jugement biaisé, la qualité des scènes d’action à l’air plutôt réussi. Rendez-vous le 30 avril prochain pour la sortie du film.



Daredevil Born Again : Comme pour les Thunderbolts* une bande-annonce a été diffusée. Et je n’aurai pas besoin de beaucoup d’arguments pour cette série. Born Again est pratiquement une saison 4 de la série Netflix. Ton, ambiance, action, interprètes, bref on a réuni une équipe artistique qui a très bien fonctionné auparavant, et ça l’air de bien fonctionner ici aussi. Mars 2025 paraît si loin !



Agatha All Along : Seule bande-annonce de l’évènement pour le prochain projet Marvel à sortir sur Disney+ à la fin de cette année, le 18 septembre 2024.





Captain America Brave New World : Pas grand chose de nouveau pour le quatrième volet Captain America . On a eu droit à des aperçus un peu plus poussées pour le nouveau Falcon et pour le Hulk Rouge, mais on sait également que Laura Karpman, compositrice sur The Marvels et What If? sera aux commandes de la musique pour le long métrage. En salles le 12 février 2024.



Iron Heart : Premier aperçu du projet avec un teaser, avec notamment les personnages joués par Alden Ehrenreich (Oppenheimer, Solo: A Star Wars Story) et Anthony Ramos qui interprète The Hood. La série fait suite au second Black Panther , Riri Williams se remettant assez vite au travail afin de reconstruire une nouvelle armure, sans l’aide de la technologie du Wakanda.



Fantastic Four : First Steps : Nous avons eu droit au premier morceau de la bande originale de Michael Giacchino, un message des quatres acteurs principaux ainsi qu’un premier teaser, rythmé par la musique dévoilée précédemment. Pas de scènes d’action ou épiques, juste un aperçu de la vie dans cet univers parallèle, histoire de découvrir l’ambiance du film. Mais on a également un très petit aperçu du trèèèès grand Galactus, qui a bien l’air d’être un énorme type violet avec un casque. Mes souhaits sont donc exaucés. Le film est prévu pour le 23 juillet 2025, face au Superman de James Gunn.

Un panel animation avait également son lot d’annonces cette année :

Black Panther Eyes of Wakanda : À travers les âges, les Wakandais se sont battus pour garder leur petit coin de paradis secret, tout en évitant que le vibranium ne tombe entre de mauvaises mains. Eyes of Wakanda suivra ces guerriers dans différentes périodes, et en rencontrant différents personnages de l’univers Marvel, comme un des nombreux Iron Fist de l’histoire de K'un-Lun.



X-Men ‘97 : Les costumes de la run de Grant Morrison et Frank Quitely feront leur apparition. Un extrait encore en développement a également été montré. Il a été confirmé que Danger, Polaris et Havok seront de la partie pour cette seconde saison.



Your Friendly Neighborhood Spider-Man : Outre un visuel avec moult personnages, on sait désormais que Huson Thames interprète Peter dans What If? revient pour cette série et que Colman Domingo (Euphoria, Fear The Walking Dead) sera Norman Osborn . Ce dernier sera, dans ce scénario alternatif au MCU, le mentor de Peter à la place de Tony Stark . Sans qu'une date ait été annoncée officiellement, certains indicateurs mentionnent le 2 novembre 2024.



La série Marvel Zombies sera composée de 4 épisodes et est classée en TV-MA aux États-Unis, donc on pourra s’attendre à un peu de gore.

Qu’est-ce qui vous emballe le plus parmi toutes ses annonces ? N’hésitez pas à nous le dire en commentaire !