Le film Kraven le chasseur sera Rated-R et ne sera pas lié au MCU

Après l'échec Madame Web, on a tendance à oublier les projets de Sony autres que les films Spider-Man. Et pourtant... ils sont bien là, ces projets. C'est notamment le cas de Kraven le chasseur qui fait (un peu) parler de lui sur la toile. Jusque-là, nous pouvions nous faire une petite idée quant à la catégorie du film mais sachez que la catégorie vient d'être annoncée de manière plus "officielle". Ainsi, Kraven sera Rated-R autrement dit, les personnes de moins de 17 ans devront être accompagnés dans un adulte. Pour nous, cela sera donc sans un joli "interdit aux moins de 16 ans".

Enfin, il est également à noter que les producteurs ont changé leur fusil d'épaule. Si, à l'origine, les films Madame Web, Kraven le chasseur et Venom: The Last Dance devaient être liés au MCU de manière plus ou moins directe, ces trois films sont à présent considérés comme étant des projets stand-alone en interne.