Hachette lance une collection Ultimate

Hachette Collections est maintenant habitué à sortir des collections liées à l'univers Marvel. Entre les collections sur l'univers entier Marvel et les collections plus spécialisées sur Deadpool ou actuellement les X-Men, c'est maintenant l'univers Ultimate qui va avoir droit à sa collection dédiée. Vous pouvez déjà vous abonner sur le site d'Hachette mais généralement les collections sont lancées officiellement autour de la rentrée scolaire, donc vers fin août/début septembre.

Concernant le contenu, il semble qu'il y aura tout ce qui concerne l'univers Ultimate de ses débuts avec les séries Ultimate Spider-Man , Ultimate X-men, The Ultimates et Ultimate Fantastic Four, jusqu'à sa conclusion avec Ultimate End publiée durant Secret Wars, en passant par toutes les mini-séries. Une collection similaire ayant été publiée en Espagne, si Hachette garde le même découpage, on aura le droit à 60 tomes qui seront plutôt épais. Les tomes mis côte à côte formeront une frise signée Marko Djurdjevic.

Les quatre premiers tomes sont déjà annoncés et si on garde le contenu de la collection espagnole, voici ce qu'il contiendraient :

Ultimate Spider-Man tome 1 : Ultimate Spider-Man #1 à 13 et 1/2

tome 1 : Ultimate #1 à 13 et 1/2 Ultimate X-Men tome 1: Ultimate X-Men #1 à 12 et 1/2

The Ultimates tome 1: The Ultimates #1 à 13

Ultimate Spider-Man tome 2: Ultimate Team-Up #1 à 8

Parmi les autres tomes, on pourrait trouver par exemple, le tome 5 qui sera le premier de Ultimate Fantastic Four avec les numéros 1 à 12, Ultimate Daredevil et Elektra ainsi que Ultimate Elektra dans le tome 13. On pourra trouver la première relance de l'univers à partir du tome 40 et la relance suivante avec l'arrivée de Joathan Hickman à partir du tome 48

Et comme l'abonnement à se genre de collection vient avec des cadeaux, voici ceux que vous pourriez obtenir :

1er envoi : Numéro 3 gratuit, une plaque en métal avec une illistration de Bryan Hitch et un carnet

4ème envoi: Casquette Collector avec la même illustration de Bryan Hitch

avec la même illustration de Bryan Hitch 6ème envoi; Mug avec toujours l'illustration de Bryan Hitch si vous prenez le prélèvement automatique

Enfin, concernant le prix, le premier numéro sera à 3,99€, le deuxième sera à 9,99€ et les suivants seront à 15,99€, ce qui reste très raisonnable compte tenu de la pagination des tomes.

Allez-vous vous lancer ?