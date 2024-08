The boys : Le showrunner s'exprime sur les morts Ã  venir dans la saison 5

La diffusion de la saison 4 de The Boys vient seulement de s'achever pourtant, on discute déjà de la saison 5 à venir. Dernièrement, c'est le showrunner de la série, Eric Kripke, qui s'est exprimé sur le sujet et plus particulièrement sur les morts à venir. Si la saison 4 a plutôt été avare en disparition de personnages, il semblerait que cela soit une autre histoire pour la saison 5.

Voici ce qu'il a déclaré lors d'une interview avec TV Guide :

Tous ceux qui mourront durant la saison 5 le mériteront amplement. Nous avons déjà une certaine idée de qui vivra et qui mourra, mais nous n'avons pas encore tous les détails. Mais tu dois gérer la saison finale d'une série et le faire selon tes propres termes, alors tout le monde ne s'en sortira pas.

Les paris sont ouverts ! Qui tombera au combat lors de cette ultime saison selon vous ?