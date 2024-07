[SDCC] DC annonce Absolute Green Lantern par Al Ewing

Les annonces continuent chez DC à la SDCC. Après avoir offert de nouveaux détails sur l'univers Absolute et annoncé le titre Absolute Flash, c'est au tour d'un autre personnage de profiter du traitement Absolute. À l'occasion du panel Jim Lee & Friends, Scott Snyder a révélé l'existence du titre Absolute Green Lantern . Cette série marquera l'arrivé d'Al Ewing chez DC, connu pour ses travaux chez Marvel avec des titres comme Immortal Hulk , Venom ou X-men Red. Il sera accompagné de Jahnoy Lindsay (Superboy : the Man of Tomorrow) pour les dessins.

Si on n'a pas de synopsis, quelques détails ont été révélés en attendant. On retrouvera plusieurs lanterns dans la série, pour l'instant sont confirmés Hal Jordan, John Stewart et Jo Mullein (Pas de précisions si c'est elle sur les visuels disponibles). Snyder révèle que ça sera une complète réinvention du concept tous en gardant l'idée d'individus qu'utilise le pouvoir de la volontés pour apporter de la lumière dans les ténèbres. Il qualifie aussi le scénario, de l'histoire d'un premier contact.

Pas de date de sortie annoncée pour le moment, plus d'informations à venir.