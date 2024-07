[SDCC] De nouvelles informations sur Absolute Power

DC Comics profite de la SDCC pour dévoiler un peu plus son univers Absolute. Tout d'abord, une nouvelle série a été annoncée, il s'agit d'Absolute Flash par Jeff Lemire ( Green Arrow , Sweet Tooth, Minor Arcana) et Nick Robles (DC Pride, The Dreaming: Waking Hour, Wonder Woman). Nous savons juste qu'elle sortira en mars 2025.

On commence par Wonder Woman. On nous apprend qu'elle sera toujours la première super-héroïne sur Terre mais aussi la dernière des Amazones et qu'elle a été élevée en enfer. Ca sera une guerrière mais aussi une sorcière armée jusqu'aux dents. Elle aura un squelette de Pégase noire comme monture.

Concercant Superman, il est toujours le dernier Kryptonien, mais tout le reste sera différent. Il est isolé, en colère et super sexy (sic). Dans le deuxième numéro de sa série, il semble affronter une armée de Peacemaker, comme le suggère la couverture.

Enfin, concernant Batman, il n'aura certes pas de majordome, mais Alfred sera bien présent, il sera surnommé Penny et c'est un agent du MI-6 et un Ancien garde britannique. Bruce Wayne de son côté est comme le "Batman who lifts" (le Batman qui fait de la musculation). Le premier ennemi qu'il affrontera sera Black Mask .