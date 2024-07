[SDCC] The Walking Dead: Daryl Dixon, bande annonce de la saison 2

The Walking Dead: Daryl Dixon saison 2, c'est pour le 29 septembre. Il n'est donc pas surprenant d'en entendre parler lors de la Comic-Con de San Diego. Et autant dire que les fans de Daryl et Carol ont dû être ravis puisqu'une bande annonce a même été dévoilée lors de l'évènement. Une vidéo d'un peu plus deux minutes durant laquelle nous pouvons revoir les deux acteurs de la série-mère, du sang, de la violence et bien sûr, un peu de zombie.

Voici la vidéo :

Pour les intéressés, la saison 1 a entièrement été référencée sur MDCU ici. Vous pouvez donc noter les épisodes d'ores et déjà diffusés et recommander (ou non) la série.