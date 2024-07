[SDCC] Le retour de la Justice League

La San Diego Comic Con commence à peine et DC Comics nous offre déjà une belle annonce avec le retour de la Justice League, absente de l'univers DC depuis Dark Crisis, il y a 2 ans. La nouvelle série, nommée Justice League Unlimited débutera en novembre et sera écrite par le duo de l'actuelle série World's Finest : Mark Waid et Dan Mora. Cette nouvelle version de l'équipe sera composée de Batman, Superman et Wonder Woman, la fameuse trinité, accompagné de Flash et Martian Manhunter pour les membre les plus emblématiques. The Atom , Captain Atom , Star Sapphire et Black Lightning viendront compléter l'équipe.

Cette nouvelle série sera l'occasion de retrouver le Satellite de la JL que l'on n'avait pas vu depuis longtemps, on nous a même dévoilé une planche avec les diverses pièces qui la compose dont une en particulier a retenu l'attention puisqu'elle mentionne la JSA, une équipe qui sera bientôt sans titre après le 12ème numéro signé Geoff Johns, sauf annonce contraire ce week-end.