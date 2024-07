Une collection Hachette pour Flash Gordon

L'Age d'Or des comics, ce n'est pas que Superman ou Captain America , c'est aussi des héros plus vieux comme Flash Gordon. Hachette vient de proposer une nouvelle collection consacré à ce héros créé en 1934 (et qui fête donc ses 90 ans cette année !). Elle contiendra l'ensemble des planches dominicales et des strips quotidiens, de 1934 à 2003. Hachette promet un éditorial intéressant, avec des articles sur les personnages, les histoires et les auteurs, ainsi que des galeries de croquis et de dessins originaux.

Comme toute collection qui se respecte, les premiers numéros sont moins chers pour tester la marchandise, et l'abonnement offre différents cadeaux. Au final, le prix des albums sera de 13,99€ pour environ 150 pages, et le rythme sera de 3 tomes toutes les 6 semaines. D'ailleurs, n'hésitez pas à offrir le tome 1 à 2,99€ à tous ceux qui disent "ha oui, Fash Gordon, l'homme le plus rapide du monde", peut-être qu'ils ne feront plus l'erreur !

Pour plus de détails sur la collection : https://www.hachette-collections.com/fr-fr/collection-flashgordon/