Deux nouvelles séries pour la relance des X-Men

Comme vous le savez, l'univers des X-Men va être relancé cet été. Au programme de From the Ashes (le nom de cette nouvelle ère), X-Men, Uncanny X-Men et Exceptional X-Men serront les trois séries principales, et elles seront accompagnées de Phoenix, NYX, X-Force, X-Factor, Wolverine, Dazzler et Storm. Il faudra en compter deux de plus, puisque Sentinels et Mystique s'y rajoutent en octobe.

Sentinels remettra les Sentinelles sur le devant de la scène. Il s'agit d'une mini-série écrite par Alex Paknadel et dessinée par Justin Mason. Ces robots ennemis des X-Men s'attaqueront cette fois uniquement aux menaces mutantes sur le monde, grâce au "pouvoir de la nanotechnologie". Leur première cible sera Omega Red, et Marvel promet que la série préparera le terrain pour un nouvel ennemi qui sera la menace de la première année de From the Ashes.

Sentinels se focalisera sur quatre personnages : Sawtooth, Lockstep, Drumfire et Voivod. Ils sont apparemment nouveaux, mais ont des liens avec des évènements Marvel tel que Secret Empire, The Death of Doctor Strange, Onslaught, King in Black et World War Hulk . Sentinels #1 sortira le 9 octobre.

Mystique sera aussi une mini-série en cinq numéros. Elle sera écrite et dessinée par Declan Shalvey. Il s'agira d'un affrontement d'espions, puisque Nick Fury (probablement Jr) y traquera Mystique. Mystique #1 sortira le 16 octobre.