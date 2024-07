Joe Kelly de retour sur Amazing Spider-Man

Récemment, nous apprenions la fin du run de Zeb Wells sur la série Amazing Spider-Man . La question était maintenant de savoir qui allait prendre la relève. Marvel a laché un nom : Joe Kelly, un scénariste chevronné qui a déjà bossé sur le personnage, notamment après Brand New Day. Il arrivera sur Amazing Spider-Man dans la fin de l'année. Cette information a été dévoilé sur Moon Knight: Fist of Khonshu #0, une sortie surprise de Marvel, dont on peut voir la photo ci-dessous. Parmi les travaux marquants de Kelly, nous pouvons mentionner la première série régulière sur Deadpool , Uncanny X-Men, Action Comics, JLA ou I Kill Giants.