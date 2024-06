Marvel annonce la mort de Deadpool

Ils finissent tous par y passer et y repasser un jour, et le prochain sur la liste semble être Deadpool . En effet, la nouvelle série du personnage, en cours aux Etats-Unis, finira son premier arc en septembre, avec un numéro 6 contenant ce funeste sort. Pour être plus précis, la couverture de ce comics a été révélée, dessinée par Taurin Clarke, et on y trouve une note qui dit : "C'est le premier numéro d'une nouvelle ère et tuer Deadpool MAINTENANT serait une chose DINGUE à faire. C'est exactement pourquoi nous le faisons." Ce premier arc par Cody Ziglar et Rogê Antônio introduit un nouveau méchant nommé Death Grip qui veut à tout prix tuer Deadpool . Marvel annonce bien un tournant dans la série avec la mort de Wade Wilson. Par contre, vu que la série semble continuer, l'effet d'annonce est possible.