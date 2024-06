Joshua Williamson arrête 2 séries DC

Joshua Williamson est un scénariste phare de DC, puisqu'il a été notamment l'architecte de l'évènement Dark Crisis on Infinite Earths. Actuellement, il est à la barre de deux séries qu'il va bientôt quitter. Il s'agit de Batman and Robin et de Green Arrow . La raison que l'auteur évoque est une surcharge de travail depuis quelques années. Et même s'il ne regrette pas, il a désormais besoin de souffler un peu, de passer du temps avec sa famille, et de réajuster ses priorités. Batman and Robin #13, Green Arrow #17 et Green Arrow Annual seront donc ses derniers numéros sur ces séries. Williamson connait les auteurs qui vont prendre sa suite et se veut plutôt rassurant. Il ne part pas de DC, puisqu'il s'occupera d'un arc de Superman après l'évènement Absolute Power de cet été. Le temps libéré lui permettra de bien travailler cette histoire.