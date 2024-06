Conclusion d'Invincible Iron Man au numéro 20

Il faut croire que Marvel ne sait plus tenir la cadence, car c’est déjà la fin de la série Invincible Iron Man qui s'arrête au numéro 20 en juillet. Cela marque par la même occasion la fin prévue (?) du court run de Gerry Duggan sur le personnage, qui aura surtout servis de tie-in à Fall of X pendant plus d'un an.

Ce dernier numéro, dessiné par Andrea Di Vito et Bryan Valenza, permettra de connaître l'avenir du couple Tony Stark et Emma Frost, un des éléments centraux de ce court run.

Il n’y a pas à douter qu’une nouvelle série Iron Man finisse par arriver, avec un nouveau numéro un en fin d'année ou l'année prochaine. En attendant une preview sans texte du dernier numéro est disponible.