Marvel annonce I Am Iron Man pour ses 60 ans

L’année 2023 va marquer l’anniversaire de certains Super-héros de la maison des idées. C’est le cas d’Iron Man qui fête ses 60 ans en mars, que Marvel compte bien célébrer en commençant par sortir une mini-série commémorative en 5 numéros I Am Iron Man .

Chaque numéro va explorer une période du personnage en commençant par l’âge d’argent puis passant par les années Archie Goodwin, les années 90, aujourd’hui et le futur. On retrouvera à l’écriture Mureawa Ayodele et au dessin Dotun Akande, tous les deux ont d’ailleurs déjà œuvré ensemble sur le personnage pour Iron Man #25 sorti cette semaine, si vous voulez y jeter un coup d'œil.

Le 1er numéro sortira le 1er mars 2023.