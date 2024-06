Des annonces Urban Comics pour le dernier trimestre 2024

Nous maintenons les bonnes habitudes en vous résumant quelques annonces qu'Urban Comics a faites pour les 3 derniers mois de l'année qui démarre en octobre pour le cycle Fantastique et Horreur.

Le cycle commence par un personnage peu connu de l’univers DC et peu mis en avant en France, la créature de Frankenstein. L’opus Créature Commandos Présente Frankenstein réuni deux récits complets d’auteurs connus chez DC. Premier récit : Seven Soldiers: Frankenstein de Grant Morrison et Doug Mahnke et second récit : Frankenstein, Agent of S.H.A.D.E de Jeff Lemire et Alberto Pontecelli. Ces deux récits sont attendus pour le 4 octobre.

Synopsis : Loin des bancs de la Ligue de Justice , adorée du grand public, Frankenstein fait partie d’un réseau d’êtres étranges qui travaillent pour une organisation gouvernementale encore plus étrange : le Service Humains Augmentés et Développement Expérimental, plus connu sous le nom de S.H.A.D.E. Mais peut-il protéger le monde de menaces encore plus horribles que lui ?

Le 11 octobre est prévu W0RLDTR33, nouvel univers de l’auteur James Tynion IV. Ce récit d’anticipation ou contemporain (à vous de juger) nous ramène devant les dangers de certaines nouvelles technologies.

Synopsis : En 1999, Gabriel et ses amis ont découvert une architecture secrète sous le voile d’Internet : l’Undernet. Ils y ont répertorié leur exploration sur un forum qu’ils ont créé, et baptisé W0rldtr33. Puis ils en ont perdu le contrôle. Quelqu’un s’est introduit dans W0rldtr33, et a inondé l’Undernet de contenus hyperviolents, propageant son emprise néfaste comme une traînée de poudre sur quiconque y pose les yeux. Au prix de grands sacrifices personnels, Gabriel et les autres pensaient avoir définitivement scellé l’Undernet. Ils avaient tort. Et aujourd’hui leur plus grande peur à un nom : PH34R

On continue le cycle avec Batman-City of Madness. Un récit complet qui sera publié sous le DC Black Label et qui mêle l'univers de notre chauve souris avec celui de lovecraft et Chtulu pour une plongée dans l'abîme de la folie. Christian Ward illustre ici les planches de ce comics attendu pour le 18 octobre.

Synopsis : Ce récit complet du DC BLACK LABEL dévoile le secret de la Cour des Hiboux : un portail menant à une Gotham City déformée, en proie à des créatures terrifiantes dépassant largement les frontières de l’imaginable. Quand ce passage entre les deux mondes cède, une créature s’infiltre dans Gotham avec un objectif bien précis en tête : trouver son propre Robin pour l’accompagner dans son éternelle quête de vengeance

Le même jour le récit Universal Monsters -L’étrange créature du lac noir de Ram V et Dan Watters avec Matthew Roberts au dessin nous présentera un nouveau monstre de l’univers DC.

Synopsis : En partant à la recherche d’un tueur en série au cœur de la forêt Amazonienne, Kate Marsden, journaliste d’investigation tourmentée par son passé, ne pouvait pas se douter de la menace qui l’attendrait… Dans la région, roderait une entité légendaire : l’Étrange Créature du Lac Noir.

Toujours le même jour nous aurons l’occasion de découvrir un nouveau récit du duo à l’origine du Department of Truth (James Tynion IV et Martin Simmonds ) avec le récit Universal Monsters Dracula.

Synopsis : Un nouveau patient vient d’arriver au sein de l’asile du Docteur John Seward. Répondant au nom de Renfield, il déblatère d’étranges histoires à propos d’un démon qui se serait installé non loin de là. Tandis que Seward essaie de comprendre et d’appliquer une logique à ces récits sans cohérence, sa fille succombe à l’influence d’un homme étrange… un certain Dracula.

Le 8 novembre 2024, le Mythe de l’Ossuaire s’étoffe d’une nouvelle histoire avec le récit Les Résidents écrit par Jeff LEMIRE et Andrea SORRENTINO.

Synopsis : À la mort d’un de leurs voisins, dix habitants d’un HLM qui ne se connaissent que peu et que tout oppose devront coopérer alors que des phénomènes étranges surviennent autour d’eux. Invasion de mouches, baignoires remplies de sang, hallucinations glaçantes… le lugubre bâtiment cache une bien sombre histoire et un passage vers une dimension terrifiante, dans les tréfonds de laquelle ses résidents devront s’aventurer pour espérer en percer les mystères… et rester en vie.

Nous terminons ce cycle avec le récit Dead Boy Detectives spin off du Sandman Universe ,nous présentant les deux jeunes détectives fantômes créés par Neil GAIMAN. Cette série datant de 2014 et écrite par Toby Litt et Mark Buckingham nous amène dans une série d’enquête entre Londres, le japon et des mondes loufoques. Une bonne complétude à la série Netflix sortie en avril 2024.