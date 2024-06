[Sorties Comics] Mercredi 19 Juin

Delcourt



Pas de note

Ce récit complet est un spin-off de la série Strangers in Paradise de Terry MOORE, qui se déroule dans le monde du crime organisé d'où vient Katchoo, l'une des héroïnes fétiches de l'auteur.



Darcy Parker et son organisation criminelle étaient les principales antagonistes de Strangers in Paradise. Avant même que débute cette série, Katchoo - l'une des protagonistes de SiP - faisait partie de l'organisation, en plus d'être la petite amie de Darcy pendant un certain temps. Mais tout finit par se payer un jour...

