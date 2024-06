Une nouvelle équipe d'Avengers pour septembre

Dans la série Avengers de Jed MacKay et C.F. Villa, le personnage sous le costume de Captain America n'est pas Steve Rogers , mais Sam Wilson. Cependant, suite aux évènements survenus dans Blood Hunt (je ne rentre pas dans les détails, ça arrive prochainement en France), Rogers décide de lancer un nouvelle équipe d'Avengers. Celle-ci sera basée sur Terre, contrairement à la princpale qui se trouve dans l'espace, et se nommera AvengERS, ERS pour "Emergency Response Squad", escouade d'intervention d'urgence en gros.

Les héros qui la composent sont Captain America (Steve Rogers), Hawkeye, la Guêpe (Wasp), Miss Hulk (She-Hulk), Hercules, Wonder Man, Lighting, Shang-Chi et Photon, ainsi que les nouveaux Lightspeed et Night Thrasher. Le titre de la série est Avengers Assemble, et elle sera écrite par Steve Orlando, accompagné par plusieurs artistes dont Cory Smith pour le premier numéro, Scot Eaton, Marcelo Ferreira ou Valentina Pinti. Avengers Assemble #1 sortira le 11 septembre avec des couvertures de Leinil Francis Yu, Cory Smith, Emilio Laiso et Betsy Cola.