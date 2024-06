RÃ©cap des Big News Panini pour le dernier trimestre 2024

Régulièrement, Panini fait une série d’annonces appelée Big News. L’éditeur donne une partie de son programme à venir dans quelques mois. La dernière salve concerne principalement le dernier trimestre de l’année, et il devrait y avoir de quoi se mettre sous la dent. Vous trouverez ci-dessous la liste par mois des titres annoncés. Je rappelle que ce n’est absolument pas une liste exhaustive des sorties, puisque, par exemple, il est prévu des Marvel Poche en décembre, mais aussi parce qu’il reste des choses à annoncer.

SEPTEMBRE

- Marvel Deluxe Invaders - Les Fantômes de la guerre de Chip Zdarsky, Carlos Magno et Butch Guice

OCTOBRE

- 100% Marvel Vengeance of the Moon Knight tome 1 de Jed MacKay et Alessandro Cappuccio

- 100% Marvel G.O.D.S. de Jonathan Hickman et Valerio Schiti

- Marvel Prestige G.O.D.S. en noir et blanc

- Marvel Deluxe Spider-Man par Tom Taylor : Tous le run du scénariste sur Friendly Neighborhood Spider-Man + one-shot War of the Realms

- Spider-Man - Bleu de Jeph Loeb et Tim Sale, dans la lignée du dernier Daredevil - Jaune

- Marvel Omnibus Thunderbolts tome 2 : contient Thunderbolts #34-63 + Annual 2000, les crossovers avec les Avengers, le one-shot Life Sentences et les deux mini-séries inédites Citizen V

- Marvel Omnibus Ultimate X-Men tome 2

- Marvel Epic Collection Wolverine - Retour au source : contient les runs d’Archie Goodwin/John Byrne et Mary Jo Duffy/John Buscema, les one shots Scorpio Connection (Goodwin/Chaykin) et Jungle Adventure (Walter Simonson/Mike Mignola)

- X-Men l’intégrale 1998 (II) : contient X-Men #71-79 + one-shot X-Men/Fatalis

- Best of Marvel X-Men Extermination - Must Have de Ed Brisson et Pepe Larraz

- La Ligue des Gentlemen Extraordinaires - l'intégrale tome 2 d’Alan Moore et Kevin O’Neill : suite et fin avec Century, La Tempête et les Nemo

- Fine Print tome 2 de Stjepan Sejic

- Bimestriel Star Wars - Bounty Hunters & Inquisitors : contient les séries Star Wars et Dark Vador, des mini-séries (Jango Fett, Inquisitors) et one-shot (Phantom Menace 25th Anniversary Special)

- Star Wars Epic Collection Star Wars Légendes - La Nouvelle République tome 3

- Conan/Dragonero : crossover avec une série italienne, avec une version noir et blanc

NOVEMBRE

- 100% Marvel Spectacular Spider-Men tome 1 de Greg Weisman et Humberto Ramos

- 100% Marvel Avengers - Twilight de Chip Zdarsky et Daniel Acuña

- Marvel Deluxe Old Man Logan tome 1 de Brian M. Bendis, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino : contient mini-série Secret Wars et le début de la série de Lemire

- Marvel Omnibus Wolverine par Jason Aaron tome 1

- Marvel Prestige Wolverine - L’Arme X en noir et blanc

- Nick Fury l’intégrale 1992-94 : fin de la série + one-shot Fury (1994)

- Marvels : Édition annotée de Kurt Busiek et Alex Ross (grand format, dos toilée)

- Phantom Road tome 2 de Jeff Lemire et Gabriel Walta

- 100% Star Wars La Haute République - Phase III tome 1

- 100% Star Wars La Haute République Aventures - Phase III tome 1

- Star Wars Epic Collection Star Wars Légendes - La Rébellion tome 1

- Star Wars Omnibus Dark Vador - Les Contes du château

- Omnibus Savage Sword of Conan tome 5

- Omnibus Colossal Conan le Cimmérien de Timothy Truman et Tomas Giorello, suite de King Conan Colossal

- Conan Le Barbare tome 3 de Jim Zub et Rob De La Torre

DÉCEMBRE

- 100% Marvel Deadpool & Wolverine WWIII de Joe Kelly et Adam Kubert

- 100% Marvel X-Men ‘97 de Steve Foxe et Salva Espin

- Marvel Deluxe X-Men - Sins of Sinister

- Marvel Omnibus X-Treme X-Men tome 2

- Marvel Omnibus Immortal Hulk tome 1 (sur 2) d’Al Ewing

- Spider-Man l’intégrale 1989-90 : contient Amazing Spider-Man #320-328, Web of Spider-Man #59-61 et Spectacular Spider-Man #158-160

- Warlock & the Infinity Watch l’intégrale 1994-95 : fin de la série

- Best of Marvel Le Tournoi des Champions - Must Have

- Marvel Omnibus Predator tome 2 : suite et fin des séries Dark Horse