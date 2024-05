Un crossover Maîtres de l'univers/Tortues Ninja pour septembre

Un crossover qui sent bon les années 80 a été annoncé, puisque les Maîtres de l'univers (Masters of the Universe) vont bientôt rencontrer les Tortues Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles) dans une mini-série de 4 numéros. Le comics est une collaboration de Mattel, Nickelodeon, IDW Publishing et Dark Horse Comics qui l'éditera. Le scénario est de Tim Seeley, les dessins de Freddie E. Williams II et les couleurs d'Andrew Dalhouse.

Krang et Shredder passe un marché avec Skeletor, et le mélange du mutagène avec la magie du démon va donner un poison violet qui va mener Eternia au bord du chaos. Les Tortues Ninja vont alors faire équipe avec les Maitres de l'univers pour arrêter tout ça... sauf que Musclor (He-Man) a disparu. Masters of the Universe/Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles of Grayskull #1 sortira le 25 septembre.