Une série Black, White & Blood pour Spider-Man

Marvel publie régulièrement des séries Black, White & Blood, et plusieurs personnages y sont passés, comme par exemple Wolverine , Deadpool, Moon Knight ou Dark Vador. Le prochain sera donc Spider-Man , pour féter les 40 ans de son costume noir. La mini-série de 4 numéros nous racontera des histoires de l'époque où Spider-Man était vétu de noir, mais aussi après, notamment sur les conséquences de cette période.

Le principe est une série anthologique en noir, blanc et rouge, et plutôt violente. Plusieurs artistes participent à la série : il y a notamment une histoire de J.M. DeMatteis et Elena Casagrande, une de J. Michael Straczynski et Sumit Kumar ou une de Dustin Nguyen. Spider-Man: Black Suit & Blood #1 aura une couverture principale de Leinil Francis Yu et sortira le 7 août.