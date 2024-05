La série sur Vision pour 2026

Il y a 2 ans, une série sur Vision était apparemment en réflexion. Depuis, peu de nouvelle jusqu'à aujourd'hui. En effet, d'après le site Variety, Marvel a engagé Terry Matalas, le producteur exécutif de Star Trek: Picard, pour relancer le projet. Cette nouvelle série n'a pas encore de titre, et elle devrait arriver en 2026 sur Disney+. Paul Bettany sera de retour dans le rôle de Vision, et Matalas en sera le showrunner. La série fera suite à WandaVision, et s'intéressera à ses conséquences.