Une dernière histoire Deadpool pour Rob Liefeld

Après sa nouvelle série solo, Marvel annonce la dernière histoire de Deadpool écrite et dessinée par Rob Liefeld, son co-créateur avec Fabian Nicieza. Et pour l'occasion, il a décidé de mettre le paquet. Intitulée Deadpool Team-Up, il s'agira d'une mini-série en 5 chapitres qui débutera en août. De nombreux personnages seront de retour, et outre les proches et ennemis du personnage, nous pourrons y croiser Major X, Crystar, Ghost-Spider, Wolverine et Hulk , réunis en une équipe pour la première fois. Il devrait aussi y avoir le retour d'un personnage perdu de Marvel dont le secret reste entier. Bref, les amateurs de Deadpool devrait avoir leur dose de n'importe quoi. Deadpool Team-Up #1 sortira le 28 août.