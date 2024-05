Un comics Jenny Sparks par Tom King

Tom King va écrire une nouvelle mini-série pour le Black Label de DC. Celle-ci s'intéressera au personnage de Jenny Sparks que l'on a pu voir dans Stormwatch et The Authority publiés par Wildstorm. Les dessins seront assurés par Jeff Spokes (WildCATs). L'histoire verra Jenny Sparks enquêter sur un mystère en lien avec Captain Atom qui a pété un cable et est devenu un vilain. Nous y verrons aussi Batman qui l'aidera.

Captain Atom n'est pas vraiment utilisé chez DC en ce moment. Il s'agit d'un personnage qui est en gros un réacteur nucléaire vivant, et qui a inspiré Dr Manhattan. Bien qu'un super-héros, il devient le méchant Monarch dans un futur alternatif après avoir brisé le mur entre l'univers DC et l'univers Wildstorm (où se trouvait Jenny Sparks). La série devrait utiliser des éléments de cette histoire.

Tom King promet une histoire dans la lignée de ses Strange Adventures, Mister Miracle ou The Human Target. DC a diffusé des planches de Spokes, et des couvertures de Guillem March, Homare et Saowee que vous trouverez dans la galerie d'images ci-dessous. Jenny Sparks est prévue en 6 numéros, et le premier sortira le 21 août.