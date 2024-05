Dazzler revient en solo chez Marvel

Il y a quelques jours, Marvel a annoncé via un teaser de futures séries X-Men. Dans le lot, on y trouvera une série solo sur Dazzler. Le premier numéro est prévu pour septembre prochain avec pour équipe créative Jason Loo (Sentry, Infinity Powers) au scénario, et la nouvelle recrue Rafael Loureiro pour la partie graphique. La série verra Dazzler tenter d’inspirer la nouvelle génération de fans durant une tournée. On pourra y voir les mutants Domino en tant que chef de la sécurité, Strong Guy pour garde du corps, Multiple Man, Shark-Girl ou encore Wind Dancer.

Avec cette nouvelle, les lecteurs auront certainement l’occasion de la voir dans le prochain titre Deadpool & Wolverine. Mais cela reste encore à confirmer. Le personnage est apparu pour la première fois dans Uncanny X-Men #130 de février 1980. Son origine est l’idée de Tom DeFalco et John Romita Jr., et voit les pouvoirs de la jeune Alison Blaire se manifester au lycée alors qu’elle n’a qu’une passion dans la vie, le chant. Plus tard, elle emprunte le surnom de Dazzler pour performer dans l’industrie musicale avec pour aider ses pouvoirs qui lui permette de convertir le son en lumière en absorbant les vibrations sonores. Malgré le fait qu’elle est une quarantaine d’année à son actif, on ne peut pas dire que Marvel lui est offert beaucoup de titre en solo.

La mini-série en 4 numéros débutera le 18 septembre 2024 en VO.