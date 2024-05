2 nouvelles séries X-Men et un mutant Avenger

Vous pensiez en avoir fini avec les annonces de Marvel sur les X-Men ? Eh bien non, il reste des choses à raconter. L'éditeur a sorti trois images, annonçant de prochaines séries. La première concerne Storm (Tornade), et n'est pas une surprise puisqu'on est au courant depuis l'annonce du relaunch From the ashes. Par contre, on aurait apprécié un peu plus de détails, notamment une équipe artistique. On sait juste qu'elle arrivera en octobre.

La deuxième image est plus intéressante, car elle annonce pour septembre une série sur Dazzler qui repart pour une tournée. Marvel avait annoncé trois séries au coeur du relaunch, accompagnées de six séries "satellites", mais Dazzler n'en faisait pas partie, ce qui est étonnant. Enfin la troisième ne préfigue pas une nouvelle série X-Men, mais un numéro d'Avengers, le #17 d'août pour être précis. En effet, dans ce numéro, un X-Men important va rejoindre l'équipe des Avengers, sans préciser lequel. Pour le moment, Iceberg, Polaris, Colossus et Cable sont sans équipe, donc peut-être l'un d'eux ? Nous devrions en savoir plus sur ces annonces prochainement.