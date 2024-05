Skybound fête l'Energon Universe pour sa 1ère année

Il y a un an sortait Void Rivals #1 de Robert Kirkman et Lorenzo De Felici, ce qui marquait le lancement de l'Energon Universe contenant Transformers et G.I. Joe. Alors que tout ça est sur le point de débarquer en France chez Urban Comics, l'éditeur américain Skybound va fêter ce premier anniversaire en proposant une série de couvertures alternatives.

Ces couvertures concernent les titres Destro #1, Scarlett #1, Transformers #9 et Void Rivals #10, et elles seront disponibles en juin. Elles pourront se combiner pour former un beau dessin montrant tous les personnages de cet univers. Les dessinateurs sont Jason Howard et Annalisa Leoni.