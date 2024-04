Aperçu des Tortues Ninja de Jason Aaron

En juillet, la série régulière des Tortues Ninja chez IDW va être relancée, avec Jason Aaron au scénario. Le site CBR a pu avoir un premier aperçu de la série, en publiant six couvertures. Celle de base sera de Rafael Albuquerque, et nous pouvons voir dans la galerie ci-dessous celles de Joëlle Jones, Eric Talbot, Matteo Scalera, Peach Momoko et Darick Robertson . D'autres sont encore à dévoiler.

En juin sortira Teenage Mutant Ninja Turtles: Alpha #1, un numéro anthologique faisant la jonction entre la série de Sophie Campbell et celle de Jason Aaron. Les premiers numéros de la nouvelle série se focaliseront chacun sur une des Tortues. Les dessinateurs se relaieront : Joëlle Jones sera sur le premier, Rafael Albuquerque sur le deuxième, Chris Burnham sur le quatrième, etc.