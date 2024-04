[Sorties Comics] Vendredi 12 Avril

Urban Comics



Pas de note

La vie de héros ne laisse aucun répit ! Depuis peu, quelqu'un traque le Chevalier Noir et ses camarades depuis les recoins sombres de la ville, dans le seul but de les éliminer ! Ce pourrait-il qu'il s'agisse de Lex Luthor, fraîchement débarqué à Gotham City ? Qui est véritablement ce «Deathstroke», et quels sont ses projets pour Batgirl et Robin ? À travers toutes ces aventures, un secret longtemps enfoui du passé de Batman se fera jour, et il pourrait bien déchirer la Bat-Family une fois pour toutes !

Contenu vo : Batman : The Adventures Continue volume 1 (#1-8)

Prix : 19€