[Sorties Comics] Jeudi 11 Avril

Black River



Pas de note

Le plus célèbre voyageur temporel débarque chez Black River.



Cet extraterrestre voyage à travers le temps et l’espace à bord de son vaisseau dont l’extérieur ressemble à une ancienne cabine de police bleue, le TARDIS.



Martha Jones,la compagne de voyage du Docteur a été capturée par les effroyables Pyromeths, et son seul espoir de survie est de les distraire en leur contant trois histoires sensationnelles du Docteur, affrontant ses ennemis les plus meurtriers.

Prix : 16.9€