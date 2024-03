Une anthologie internationale pour le Joker

DC Comics a annoncé la publication le 17 septembre d'un roman graphique sur le Joker intitulé Joker: The World. Il s'agira d'une anthologie de treize histoires, chacune dans un pays différent à travers le monde, dans la veine de Batman :The World. L'album sortira le même jour aux Etats-Unis et dans les pays suivants : Espagne, Allemagne, Italie, Brésil, Mexique, République Tchèque, Turquie, Japon, Corée, Cameroun, Pologne et Argentine. Ce seront donc probablement les pays où se dérouleront les histoires. Et dommage, il n'y a pas la France cette fois-ci ! Parmi les auteurs qui participeront à l'ouvrage, nous trouvons les noms suivants : Geoff Johns, Satoshi Miyagawa, David Rubin, German Peralta, Alvaro Fong Varela et Jason Fabok. Les autres seront annoncés plus tard, avec des auteurs issus des pays concernés.