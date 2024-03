[Review VF] Dune - Volume 1

Alors que la suite de Dune cartonne au cinéma, Delcourt publie l’adaptation en comics du premier film de Denis Villeneuve. L’album peut permettre de se replonger dans le film, mais cette fois sur papier.

Jusqu’où peut-on adapter une œuvre ? Ce comics Dune est l’adaptation en BD du film qui adapte le roman de Frank Herbert. Du coup, l’histoire a été remaniée à plusieurs reprises après le livre. D’abord par Jon Spaihts, Denis Villeneuve et Eric Roth pour le film, puis par Lilah Sturges pour le comics. Il faut savoir que pour cet album, le travail d’adaptation est plus léger que celui du film. L’idée ici est vraiment d’être le plus fidèle possible au film, et pour ça, l’album s’en sort plutôt très bien.

Si vous vivez dans une grotte, Dune est une saga de science-fiction qui compte 6 livres écrits par Frank Herbert, et qui atteint une vingtaine de livres si on rajoute les autres auteurs officiels. Il s’agit donc d’un univers très riche. L’histoire racontée dans le film, et donc le comics, commence par la famille Atréides, à qui est confiée la gestion de la planète Arrakis, alias Dune, par l’Empereur. Il s’agit d’une planète désertique, sur laquelle l’Empire récolte l’épice qui sert de carburant au voyage interstellaire. L’intrigue est très politique, car la famille Atréides remplace la famille Harkonnen, et sur Dune vit un peuple nommé les Fremen. Ces différents camps ont différents desseins et modes de vie, ce qui crée une situation tendue.

Dès les premières pages de l’album, on a le sentiment de revoir le film. Les différents plans s’inspirent beaucoup du film. Les dessins de Drew Johnson offrent des planches très proches du film. Les acteurs les plus connus sont globalement reconnaissables, pas juste de visage, mais aussi de leur posture. La couleur de Zid Niezam offre des teintes fidèles au film. Toutes les scènes du long-métrage sont reprises, ni plus ni moins. Il y a tout de même une simplification de la composition des différents passages. Réduire un film de 2h30 en un album nécessite un découpage plus important.

L’avantage de la lecture est de pouvoir choisir la vitesse et le rythme de l’histoire. Le défaut est que ça reste une version concentrée du film. En ajoutant l’absence de la musique de Hans Zimmer, l’émotion passe beaucoup moins bien que dans le film. Si le découpage des planches est globalement réussi, il l’est beaucoup moins lors des scènes de combats, qui sont résumés à leur plus simple expression. L’action est moins détaillée, et l’album va droit au but.

La question à se poser est à qui s’adresse cet album. Je n’ai pas la réponse. Si vous voulez découvrir cette version de Dune, le meilleur moyen est de voir le film. L’album ne propose rien de plus, et est même inférieur sur plusieurs points. Il aurait pu proposer des scènes qui auraient été coupées au montage, un angle un peu différent, une première version du film… Mais non, rien de tout ça, il s’agit du film en version concentrée et simplifiée. Il pourrait satisfaire peut-être quelqu’un qui veut se remettre le film en tête, sans passer 2h30 devant la TV.

Au niveau des bonus, il y a une intro qui présente l’univers Dune, les romans et les films. C’est intéressant, mais rien d’introuvable sur internet. Le vrai atout de cet album est plutôt la galerie d’illustrations de Bill Sienkiewicz. Le nom de l’auteur apparaît régulièrement sur les descriptions de l’album, mais il n’y fait que des couvertures et des illustrations de personnages. Le dessinateur est fidèle à son style, et nous offre de très belles illustrations.