Nouveaux titre et date pour Venom 3

Vous l'attendez comme le messie du renouveau du genre super-héroïque au cinéma, soyez heureux, Venom 3 arrivera dans les salles de cinéma plus tôt que prévu ! En effet, il devait sortir le 8 novembre 2024 aux Etats-Unis, il sortira finalement le 25 octobre. Cette date se traduit par le 22 octobre 2024 en France. Le film a même dévoilé son titre définitif qui est “Venom: The Last Dance", soit Venom : La dernière danse dans la langue de Kyo. Tom Hardy aura toujours le rôle principal, accompagné de Juno Temple, Chiwetel Ejiofor et Clark Backo. Les deux premiers films ont rapporté ensemble 1,3 milliards de dollars au box office, ce qui explique qu'on s'en tape un troisième.