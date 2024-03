[Sorties Comics] Vendredi 1er Mars

Bliss Comics



ARMOR HUNTERS : L'ÉVÉNEMENT QUI A BOULEVERSÉ L'UNIVERS VALIANT ! Lorsqu'Aric de Dacie est rentré sur Terre, avec l'armure X-O Manowar volée aux extraterrestres Vignes, il pensait détenir l'arme parfaite. Il pourrait enfin trouver un territoire pour son peuple wisigoth et protéger ce nouveau et balbutiant royaume. Mais une force venue des confins de l'espace approche de la Terre : les Chasseurs d'Armures. Ils n'ont qu'un seul but : débarrasser l'univers des armures comme celle d'Aric et leur pouvoir de destruction incommensurable. Qu'importe s'il faut détruire la Terre avec... Découvrez les plus formidables ennemis qu'il ait eu à combattre dans cet événement qui a marqué en profondeur l'univers Valiant, et prenez part à la bataille aux côtés d'X-O Manowar mais aussi de l'équipe Unity, Bloodshot, Faith et les psiotiques de la Génération Zéro. Robert Venditti (Eternal Warrior) poursuit l'épopée d'Aric, et s'entoure pour l'occasion de Doug Braithwaite (Book of Death) et Diego Bernard (Génération Zéro). Les récits additionnels sont réalisés entre autres par Matt Kindt (Rai), Joshua Dysart (Harbinger) et Trevor Hairsine (Divinity). Contient Armor Hunters #1-4, X-O Manowar #23-29, Unity #8-11, les mini-séries Armor Hunters : Bloodshot #1-3 et Armor Hunters : Harbinger #1-3 et Armor Hunters : Aftermath.

Prix : 65€