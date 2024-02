Marvel dévoile les séries liées à Blood Hunt

Si vous pensiez que Marvel en avait terminé avec les tie-ins pour Blood Hunt, vous êtes bien loin du compte. L’éditeur veut votre argent et compte allonger le nombre de comics liés à l’event. Après les mini-séries, c’est au tour des séries régulières avec des choix logiques et d’autres inattendus. Les séries sont les suivantes :

- Vengeance of the Moon Knight #5-7 par Jed Mackay (Moon Knight) et Alessandro Capuccio (Moon Knight) : Le nouveau Moon Knight veut détruire tout ce qui était cher à Marc Spector. Il va profiter de l’invasion pour accomplir son objectif alors que la Midnight Mission devient un refuge contre les vampires.

- Amazing Spider-Man #49 par Zeb Wells (Hellions) et John Romita Jr. (Kick-Ass) : Spider-Man défend les citoyens de New-York contre les vampires. Ce numéro servant aussi de prélude à la mini-série Amazing Spider-Man Blood Hunt.

- Avengers #14, #15 et #16 par Jed Mackay et C.F. Villa (Black Cat) : Pendant que l’équipe actuelle des Avengers est occupée face aux vampires. Captain America (Steve Rogers) forme une autre équipe pour leur venir en aide composée de Quicksilver, Hawkeye (Kate Bishop), Hercules et Hazmat. Cette nouvelle équipe va toutefois faire face à une armée de vampire dirigé par un ennemi familier.



- Doctor Strange #15-17 Jed Mackay et Pasqual Ferry (Namor – Rivages Conquis) : L’intrigue démarre juste après Blood Hunt #1, où Dr Srange et Clea doivent aider les Super-héros face à l'invasion. À moins qu’il ne soit trop tard pour Strange ?

- Venom #33-34 par Al Ewing (Immortal Hulk ) et Juan Ferreyra (Green Arrow Rebirth) : Alors que Venom se bat contre les hordes de vampires, Lee Price, un Ancien hôte du symbiote, est ressuscité pour prendre sa revanche contre le symbiote.

- Fantastic Four #21-22 par Ryan North (The Unbeatable Squirrel Girl) et Ivan Fiorelli (Venom Lethal Protector) : Mr Fantastic et Alicia visitent un musée à New York quand soudainement, Les vampires envahissent la ville ! Ce qui va pousser Reed à sauver les gens, plus à trouver un remède au vampirisme. Quant à Sue, Ben et Johnny, ils vont en Arizona devoir défendre leurs familles.

- Miles Morales Spider-Man #21-22 par Cody Ziglar (Spider-Punk) et Travel Foreman (Animal Man) : Blade à un plan pour arrêter les vampires, qui repose sur Miles Morales. Mais pour réussir cette mission, le prix à payer est peut-être trop élevé pour Miles.