Marvel dévoile les mini-séries de l’event Blood Hunt

Une chose qui ne change pas avec Marvel Comics, c’est le nombre de tie-ins pour un event. Une habitude renouvelée avec le prochain event : Blood Hunt, avec pas moins de huit mini-séries abordant différents personnages et équipes, avec plus ou moins de liens avec l’intrigue principale. Pour ceux qui voudront tous suivre, vous pourrez retrouver :

- Black Panther: Blood Hunt #1-3 par Cheryl Lynn Eaton et Farid Karami (Venom Lethal Protector II) : T’CHALLA est transformé en vampire et envoyé au wakanda pour trouver un pouvoir Ancien pour le seigneur des vampires.

- Union Jack the Ripper: Blood Hunt #1-3 par Cavan Scott (Star Wars: The High Republic) et Kev Walker (Les Gardiens de la Galaxie) : On va suivre Union Jack qui va défendre Londre de l’invasion des vampires.

- Blood Hunters #1-4 par Mark Russell, Christos Gage, Erica Schultz aux scénarios, avec Bob Quinn, Javier Garrón, Bernard Chang aux dessins : Une mini-série anthologique qui suivra différents personnages pendant l’event. Pour ce premier numéro, on pourra retrouver Hawkeye, Man-Wolf et Cloak.

- Midnight Sons: Blood Hunt #1-3 par Bryan Hill (Ultimate Black Panther ) et Germán Peralta (Black Panther) : L’équipe des Midnight Sons se reconstitue pendant l’event avec notamment deux Ghost Riders (Johnny Blaze et Danny Ketch ) et Blade.

- Strange Academy: Blood Hunt #1-3 par Daniel José Older (Star Wars: The High Republic Adventures) et Luigi Zagaria (Midnight Suns) : Le retour des élèves de l’académie qui auront pour mission de trouver le Darkhold pour lancer un sort qui détruirait tous les vampires

- Dracula: Blood Hunt #1-3 par Danny Lore (Bloodline: Daughter of Blade ) et Vincenzo Carratù (Astonishing Iceman) : Brielle Brooks, la fille de Blade , va trouver un allié inattendu pour sauver l’humanité, en la personne de Dracula.

- Amazing Spider-Man : Blood Hunt #1-3 par Justina Ireland (Star Wars: Sana Starros) et Marcelo Ferreira (The Amazing Spider-Man ) : Spider-man découvrir l’importance de Morbius pour les plans des vampires et va devoir décider de son destin.

- Wolverine: Blood Hunt #1-4 par Tom Waltz (Teenage Mutant Ninja Turtles) et Juan José Ryp (Rai) : Wolverine va se confronter une secte secrète de vampire amenant à conclure le fil rouge sur les vampires lancé par Ben Percy dans la série Wolverine.

Toutes ces mini-séries débuteront entre mai et juin pour un event qui s'annonce bien sanglant.