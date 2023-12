Trois nouvelles séries DSTLRY avec Snyder, Tynion et Azzarello

Le jeune éditeur américain DSTLRY a annoncé l'arrivée en 2024 de trois nouvelles séries. En mars, ce sera White Boat de Scott Snyder et Francesco Francavilla, l'équipe qui nous a offert le très bon La Nuit de la Goule. Le récit d'horreur se déroulera sur un yacht qui peut répondre aux voeux les plus chers de ses passagers. Il y a bien entendu un revers à la médaille.

La deuxième série est Spectregraph, de James Tynion IV et Christian Ward, prévue pour avril. Le genre est encore l'horreur. L'un des hommes les plus riches d'Amérique meurt, et laisse dans son manoir un secret qui a lancé de nombreuses rumeurs.

Enfin, dernier titre, en mai sortira The Blood Brothers Mother de Brian Azzarello et Eduardo Risso, les auteurs de 100 Bullets ou Moonshine. Il s'agira d'un western où trois enfants voient leur père tuer leur beau-père et kidnapper leur mère. Une fois adultes, ils partent pour se venger et récupérer leur mère.

Vivement l'arrivée de ces séries en France qui s'annoncent plutôt prometteuses. Vous trouverez quelques illustrations dans la galerie d'images ci-dessous.