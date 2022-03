Paris Fan Festival met la pop culture à l'honneur les 7 et 8 mai

Un nouvel évènement dédié à la Pop Culture va avoir lieu les 7 et 8 mai 2022 à Paris : le Paris Fan Festival.

Produit par des professionnels du salon et de l'événementiel spécialisés dans les univers de l'entertainment depuis plus de 20 ans, ce nouveau rendez-vous mettra en avant tous vos univers préférés : cinéma et séries, manga et comics, gaming, food et lifestyle.

Sur place, des expositions d’œuvres uniques, des ateliers, des séances de dédicaces et bien d'autres choses.

Pour les amateurs de comics que vous êtes, il y aura également des têtes bien connues à croiser avec, entre autre, Sebastian Stan (MCU), Tyler Hoechlin (Superman & Lois) mais également Alycia Debnam-Carey (Fear the walking dead). La Batmobile de Batman de 1989 sera également de la partie (par contre, elle ne fait jamais d'autographe, donc inutile de faire la queue !)

Pour les intéressés, rendez-vous au Paris Event Center, avenue de la porte de la Villette, 75019 Paris les 7 et 8 mai. Pour la billeterie, c'est par ici.