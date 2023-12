Jonathan Majors finalement viré du MCU

Disney a finalement sévi, et a décidé de mettre à la porte Jonathan Majors, l'acteur incarnant Kang le Conquérant dans l'univers cinéma de Marvel. Ce dernier était sur la sellette depuis son arrestation, mais il est désormais reconnu coupable d'agression et de harcèlement lors de son procès pour violence domestique. Il a donc été simplement viré, et ne jouera plus dans aucun film Marvel.

Le personnage de Kang, apparu dans la série Loki , puis dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania, devait être un méchant majeur du MCU, puisque même un film, Avengers: The Kang Dynasty, aurait dû lui être consacré. On ne sait pas encore si Kang sera recasté, ou si Disney a d'autres plans. En tout cas, ce ne serait pas la première fois qu'un personnage change d'acteur (Rhodey dans Iron Man , Hulk).