Que vaut la série One Bad Day d'Urban Comics ?

Durant l'année 2023, Urban Comics a proposé les huit tomes de la série One Bad Day à raison d'un opus tous les 3-4 semaines. A présent que tous les tomes sont disponibles et que nous pouvons avoir une vue d'ensemble, il est temps de faire le point et de vous présenter la série dans sa globalité. Pour se faire, nous allons répondre à autant de questions qu'il y a de tomes.

One Bad Day, c'est quoi ?

Commençons par le commencement. La série One Bad Day regroupe huit comics, chacun étant dédié à un super-vilain. Ils sont sortis entre mai et octobre 2023 au prix de 15 euros chacun. Chaque tome contient trois numéros pour un total de 72 pages. Le coût total de la collection revient donc à 120 euros. Ils sont, aujourd'hui encore, tous disponibles.

Pourquoi "One Bad Day" ?

Traduisible par "une seule mauvaise journée", "One Bad Day" est une référence directe au comics The Killing Joke. Dans cette oeuvre, les auteurs développent une Origin Story du Joker (sans doute la plus connue et la plus appréciée des lecteurs aujourd'hui encore) très différente des autres. Ici, l'idée est de placer le Joker à la place de la victime. Pour se faire, ils le présentent comme un comique râté qui tente tant bien que mal de percer dans le milieu du spectacle mais qui, à la suite d'une très mauvaise journée, va basculer dans la folie pour devenir le super-vilain que nous connaissons tous. Le clown tente alors de réitérer l'expérience avec Gordon pour prouver à Batman que le plus droit des citoyens peut tomber aussi bas que lui et perdre la raison si la limite est franchie et qu'il passe à son tour une très mauvaise journée.

Qui est le public visé ?

Il n'y a aucun lecteur en particulier qui est visé du fait qu'il s'agisse de lectures qui sont hors continuité. Il n'y a donc aucune connaissance à avoir, aucun récit à lire avant d'attaquer les One Bad Day. Il serait sans doute plus appréciable de connaître un peu les super-vilains afin de mieux apprécier le travail qui a été effectué sur eux à travers ces huit tomes mais ce n'est en aucun cas une obligation. A noter également que du fait de leur statut de récit hors continuité, nous ne pouvons pas considérer ces titres comme étant un point d'entrée. Entendez par là que votre lecture vous donnera du plaisir mais qu'elle ne vous aidera pas à appréhender, à comprendre l'univers Batman .

Qui sont les auteurs ?

Autant le dire sans détour, il y a du beau monde qui se partage les titres Batman . A titre personnel, mon coeur balance plus pour Tom King et Ivan Reis mais comme allez le constater, il y en a pour tous les goûts :

- Thomas Davier, Gwendolyn Willow Wilson, Jamie McKelvie, Gerry DUGGAN, Matteo SCALERA

- Joshua Williamson, Howard Porter, Thomas Davier, Gerry DUGGAN, Matteo SCALERA

- Thomas Davier, Tom TAYLOR, Ivan Reis

- Thomas Davier, XERMANICO, Collin Kelly, Jackson Lanzing, Gerry DUGGAN, Matteo SCALERA

- Tom KING, Mitch GERADS, Jérôme Wicky

- Mariko Tamaki, Javier Fernandez, Thomas Davier

- John RIDLEY, Giuseppe Camuncoli, Hélène DAUNIOL REMAUD, Cam SMITH

- Gerry DUGGAN, Matteo SCALERA, Thomas Davier

Quels sont les personnages concernés ?

Les huit super-vilains mis en avant sont Catwoman , Bane, Ra's Al Ghul, Gueule d'Argile, le Sphinx , Double Face, le Pingouin et Mr Freeze . A côté de cela, vous trouverez d'autres personnages connus de l'univers comme Batman ou la femme de Freeze mais également de nouveaux personnages (notamment dans le titre autour du Pingouin ). Plusieurs nouveaux vilains ont également été créés pour l'occasion. On pensera notamment à l'adversaire de Catwoman qui envoie du lourd.

Sont-ils respectés ?

Oui et non. Cela dépend des opus. Et croyez-le ou non, il s'agit ici d'une qualité. D'un côté, vous avez des personnages bien écrits comme le Sphinx . Il est traité avec une maturité et une profondeur rarement vue mais, dans les grandes lignes, cela reste le Sphinx que nous connaissons tous. D'un autre côté, vous avez des personnages comme Mr Freeze qui, pour le coup, a été revisité. Et quelle revisite ! Il s'agissait d'une belle prise de risque mais le résultat final est bluffant.

Par contre, on notera que Catwoman et Double Face sont peut-être un peu trop respectés. Catwoman joue, comme souvent, la carte de l'indécision, du oui/non perpetuel tandis que rien de nouveau n'est apporté à Double Face. En somme, si vous ne lisez pas beaucoup de Batman , ces deux histoires devraient vous plaire. A l'inverse, si vous êtes du genre à "bouffer du Batman ", vous trouverez sans doute que ces deux titres manquent un peu surprises, d'inventivité.

Et les dessins dans tout ça ?

Les récits étant tenus par des équipes créatives différentes, les dessinateurs sont donc, également, différents pour chaque tome. Il n'y a donc pas de continuité graphique à proprement parler. Pour autant, il est important de noter que s'il y a bien une constance dans cette série, ce sont bien les dessins. Les traits, la colorisation, la mise en scène, chaque tome est particulièrement soigné d'un point de vue purement visuel.

Faut-il se les procurer ?

On en arrive à LA question. S'il fallait se prononcer en se basant uniquement sur la qualité, nous pourrions dire sans trop se tromper que les One Bad Day valent le coup dans l'ensemble. Maintenant, si l'aspect financier entre également en ligne de compte, c'est une autre paire de manche. Quinze euros pour 72 pages multiplié par huit, c'est un petit budget. Si vous avez les moyens, vous ne devriez pas être déçu de l'investissement. Si les fins de mois sont plus difficiles et que vous devez faire des choix dans vos lectures, peut-être vaudrait-il mieux ne prendre que les meilleurs tomes. A titre personnel, je vous conseille celui sur le Sphinx et celui sur M Freeze qui sortent vraiment du lot. Mais bien sûr, vous pouvez tout simplement choisir votre super-vilain préféré.

A noter qu'un coffret comportant les huit tomes et Killing Joke est sorti aux Etats-Unis mais pour le moment, nous ignorons si Urban Comics le proposera à son tour. Et bien sûr, en admettant qu'ils le proposent, rien ne garantit qu'il s'agira d'une meilleure affaire que ce qui est actuellement proposé...