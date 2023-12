[Sorties Comics] Vendredi 08 Décembre

Vestron



Retrouvez les héros de Donjons & Dragons : L’honneur des Voleurs dans une nouvelle aventure inédite se déroulant avant les événements du film !



Lorsque leur dernier casse se solde par un échec, Edgin et sa bande de voleurs se retrouvent bloqués dans une ville en état de siège ! Le roi des bandits et ses hommes de main extorquent les habitants depuis des années, mais rien n’est ce qu’il semble être et, alors que la fête de la Lune commence, un mal plus grand se profile à l’horizon. Edgin et ses compagnons – Forge, Holga et le sorcier Simon – promettent de les aider… mais tiendront-ils parole ? Ou bien les improbables héros abandonneront-ils les principes auxquels Edgin tenait tant ?



Puis, dans une histoire bonus spéciale, le paladin connu sous le nom de Xenk a juré de protéger un artefact au pouvoir dangereux et mystérieux. Mais les terreurs des Ténèbres mettront son serment à l’épreuve, plus qu’il ne l’aurait imaginé !

