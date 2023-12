Bande annonce pour Justice League: Crisis on Infinite Earths – Part One

Justice League: Crisis on Infinite Earths a été annoncé cet été, mais nous ne savions pas alors qu'il s'agissait d'une trilogie de films d'animation. Une bande annonce pour la première partie a été diffusée par WB Animation. Pour rappel, cette histoire clé de DC est en comics une oeuvre de Marv Wolfman et George Pérez. Cette adaption semble reprendre les principales lignes : la Justice League qui s'unit pour lutter contre l'éradication de mondes. Nous retrouvons dans le casting Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story) pour a voix de Superman , Stana Katic (Castle) pour celle de Wonder Woman et Jensen Ackles (The Boys) pour celle de Batman . Ils sont accompagnés de Matt Bomer (White Collar) pour Flash, Meg Donnelly (Legion of Super-Heroes) pour Supergirl , Jimmi Simpson (Westworld) pour Green Arrow et Zachary Quinto (Star Trek) pour Lex Luthor entre autres.