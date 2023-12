Millarworld arrive chez Dark Horse

Scénariste à succès comme Ultimates, Civil War ou Kick-Ass , Mark Millar a créé son propre label, Millarworld, afin d'y regrouper toutes ses créations originales. Le site Forbes a annoncé qu'un deal avait été passé entre celui-ci et l'éditeur Dark Horse. Pour faire simple, les titres Millarworld étaient jusque-là surtout publiés par Image, et désormais ce sera par Dark Horse.

Cette collaboration va produire notamment 5 nouveaux titres prévus pour 2024. Les détails nous seront dévoilés plus tard, au printemps normalement, mais une série a déjà été annoncée. Il s'agit de Nemesis: Rogues’ Gallery, dont le personnage pincipal, Nemesis est bien connu des lecteurs de Millar. La partie graphique sera assurée par Valerio Giangiordano.

L'auteur a aussi annoncé être actuellement au travail sur les sorties de l'année 2025. Il prévoit de sortir 4 séries totalement inédites. Il y aura aussi des rééditions chez Dark Horse de The Magic Order, Nemesis: Reloaded, Night Club, Wanted, Big Game et The Ambassadors. Certaines auront même droit à une édition grand format, dans la collection Dark Horse Library Editions. Voici ce qui prévu en 2024 :

- The Magic Order Volumes 1 and 2 (25 juin & 13 août)

- Nemesis: Reloaded (10 juillet)

- Night Club Volume 1 (30 juillet)

- Wanted & Big Game Library Edition

- The Ambassadors Library Edition

- The Magic Order Library Edition