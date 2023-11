[Sorties Comics] Mercredi 29 Novembre

Panini Comics



Pas de note

George Mann, Eduardo Mello, Ornella Savarese



Se préparant à traquer un dangereux spécimen, la chasseuse de monstres Ty Yorrick raconte une épopée terrifiante que le Padawan Coron Solstus, a vécue. Alors coincé dans un monde lointain et inhabité avec son équipe d’Explorateurs, ce dernier doit faire face à une crise médicale…

(Contient les épisodes US Star Wars: The High Republic Adventures – The Nameless Terror (2023) 1-4, inédits)

Prix : 19€