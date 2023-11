[Sorties Comics] Mercredi 22 Novembre

Panini Comics



De fermier sur Tatooine, Luke Skywalker est devenu le pilote rebelle qui a détruit l’Étoile de la Mort. Dans sa jeunesse, il rêvait d’intégrer l’académie impériale. Mais les choses ont tourné autrement et il est devenu l’apprenti de Ben Kenobi et de Yoda, avant de triompher du côté obscur en tant que Jedi.

(Contient les épisodes Star Wars: Age of Rebellion – Luke Skywalker (2019) 1, Star Wars (2015) 22 et Annual 4 et Star Wars (2020) 1, précédemment publiés dans STAR WARS DELUXE: STAR WARS – L'ÈRE DE LA REBELLION, STAR WARS HORS SERIE (V2) 4, STAR WARS DELUXE : STAR WARS 2 et 100% STAR WARS : STAR WARS (V2) 1)

Prix : 8.99€