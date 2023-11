Et si... on sortait un épisode par jour ?

Annoncée depuis un moment, la deuxième saison de la série What If... ? débarquera sur nos écrans dans un peu plus d'un mois. Et tel un calendrier de l'avent multiversel, les neuf épisodes sortiront au rythme d'un par jour, jusqu'au 30 décembre.

What If... ? saison 2 sort sur Disney+ le 22 décembre.